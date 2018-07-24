Художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Об этом сообщает 112.ua, ссылаясь на Telegram-канал Paris Burns.
Оксана Шачко
© wikipedia nuotr.
Оксана Шачко
Оксана Шачко
© Facebook

"Оксана Шачко (одна из основательниц FEMEN) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "вы все фейк", - говорится в сообщении.

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Соосновательница движения Femen Анна Гуцол подтвердила информацию об уходе из жизни 31-летней Оксаны Шачко. По предварительной версии, это самоубийство, сообщает Российское феминистское движение "ОНА".

Оксана Шачко родилась в Хмельницком 31 января 1987 года. Она была одной из основательниц Femen в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко.

Оксана Шачко
Оксана Шачко
© Youtube nuotr.

В 2011 году Оксана Шачко с другими активистками Femen провели акцию протеста у здания КГБ в Минске.

В 2013 году в Вильнюсе активистки движения требовали принять Украину в Евросоюз.

Соосновательница Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже
© AFP/Scanpix
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