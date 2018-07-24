Соосновательница Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже

"Оксана Шачко (одна из основательниц FEMEN) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "вы все фейк", - говорится в сообщении.
Соосновательница движения Femen Анна Гуцол подтвердила информацию об уходе из жизни 31-летней Оксаны Шачко. По предварительной версии, это самоубийство, сообщает Российское феминистское движение "ОНА".
Оксана Шачко родилась в Хмельницком 31 января 1987 года. Она была одной из основательниц Femen в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко.
В 2011 году Оксана Шачко с другими активистками Femen провели акцию протеста у здания КГБ в Минске.
В 2013 году в Вильнюсе активистки движения требовали принять Украину в Евросоюз.
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