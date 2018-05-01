Сооснователь WhatsApp Ян Кум покидает Facebook

Кум объяснил свое решение личными мотивами. По другим источникам, он ушел из-за конфликта с руководством Facebook вокруг защиты данных пользователей.
Janas Koumas
© Reuters/Scanpix

Один из основателей мессенджера WhatsApp Ян Кум покидает материнский концерн Facebook. На своей странице в Facebook он объяснил это решение личными мотивами и желанием двигаться дальше, однако, согласно сообщениям американских СМИ, на уход Кума с одной из руководящих должностей в Facebook мог повлиять его конфликт с этим концерном вокруг защиты данных пользователей.

Глава Facebook Марк Цукерберг поблагодарил Кума за его вклад, отметив, что ему будет недоставать сотрудничества с бывшим коллегой. Только в 2017 году Facebook покинул другой со-основатель WhatsApp Брайан Эктон.

WhatsApp имеет боле 1,2 млрд пользователей во всем мире. Facebook купил этот мессенджер четыре года назад за 19 млрд долларов.

Deutsche Welle
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