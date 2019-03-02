Бывший дом Скрипаля и еще 11 потенциально зараженных мест в пятницу были объявлены безопасными.
На деактивацию города у войск химзащиты ушло 13 тыс. часов. Генерал-лейтенант армии Тай Урч назвал операцию по очистке от "Новичка" самой долгой из когда-либо проведенных на британской земле.
В операции участвовали от 600 до 800 специально обученных военнослужащих, включая взводы химической, биологической и радиационной защиты.
В ходе операции военные собрали несколько тысяч образцов материала, которые проверили на загрязнение.
Образцы собирали в Солсбери и близлежащем Эймсбери, где в июле прошлого года смертельно отравилась 44-летняя Дон Стерджес.
Помимо собственно дома Скрипаля, очищали участок вокруг скамейки, на которой Скрипалей нашли без сознания, ресторан Zizzi, где они до этого ужинали, и дом полицейского сержанта Ника Бейли, который тоже отравился "Новичком", но позже восстановился.
Кроме того, санировали поликлиники в Солсбери и Эймсбери, паб The Mill, одну из штрафных автостоянок и полицейский участок Борн Хилл в Солсбери.
До завершения очистки в Солсбери и соседних деревнях в этих районах действовал запрет на подбор мусора.
По словам координатора работ по деактивации Алистара Каннингема, бывший дом Скрипаля готовятся отремонтировать и далее использовать как жилой дом.
"Мы продолжаем консультации с жителями района, их мнение важно учесть", - говорит Каннингем.
Тереза Коффи, представитель министерства окружающей среды сказала, что деактивация была проведена очень профессионально.
В марте 2018 года в Солсбери "Новичком" были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они выжили и после курса лечения были выписаны из местной больницы.
Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей. Российские власти отвергают эти обвинения.
Жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс попали в тяжелом состоянии в больницу в субботу 30 июня. Поначалу врачи заподозрили передозировку наркотиков.
Но позже эксперты, исследовавшие пробы, взятые у пострадавших, пришли к выводу, что мужчина и женщина подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.
Выяснилось, что Чарли Роули отравился "Новичком", подобрав флакон с веществом в парке, когда они с Дон Стерджесс были в Солсбери. Он подумал, что это духи, и подарил флакон своей подруге.
Дон Стерджесс скончалась. Чарльз Роули, по словам его родных, до сих пор не может оправиться от последствия отравления.
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