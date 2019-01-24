Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук пообещал привести в украинскую политику новые лица. Об этом он заявил 22 января во время мероприятия "Реальные изменения в Украине - залог успешного будущего", сообщает Украинский лондонский институт.
Святослав Вакарчук
© Stop kadras

"Я в деле и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует", - в институте утверждают, что именно так Вакарчук ответил на вопрос, будет ли баллотироваться на выборах президента Украины в 2019 году.

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"То, что движет мной в политике, - это разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на билбордах вокруг Киева невыносимо", - пояснил Вакарчук.

По его словам, Украине нужны новые политические лидеры, а не революции.

"Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, так как они не обеспечивают устойчивых решений", - сказал певец.

Музыкант привел в пример Ирландию, которая "потеряла половину своего населения после картофельного голода, но двигалась дальше и сейчас имеет ВВП на душу населения выше, чем в метрополии".

"Мы не должны попасть в ловушку Путина, поставив вопрос о российской агрессии на острие президентской кампании. Внутренние проблемы - борьба с коррупцией и реформа судебной системы должны быть в центре внимания", - добавил он.

Слова Вакарчука "Украинской правде" прокомментировала пресс-секретарь музыканта Виктория Хоменко.

"Каждый, конечно, будет интерпретировать слова Святослава как захочет, но я не могу ничего больше сказать, кроме того, что он сам сказал", - отметила Хоменко.

По данным УП, Вакарчук не собирается идти в президенты. Вероятнее всего, что его цель - участие в парламентских выборах.

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уклонился от ответа на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты.

В конце сентября Вакарчук оказался среди лидеров вероятных кандидатов в президенты.

По состоянию на 22 января ЦИК зарегистрировала 13 кандидатов в президенты. Регистрация кандидатов продлится до 8 февраля. Выборы президента состоятся 31 марта.

Украинская правда
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