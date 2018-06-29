По сведениям организации, по целям в городе российскими самолетами было нанесено не менее 35 ударов. В одном из случаев бомба разрушила подвал, в котором укрывались мирные жители. 17 из них, включая пятерых детей, погибли. Еще пять человек были убиты в результате ударов по другим целям в Дераа, сообщает NEWSru Israel.
Эксперты SOHR заявляют, что причастность российских самолетов к этой бомбардировке была установлена по типу самолетов и боеприпасов.
В сообщении отмечается, что больница в Аль-Мсэйфре 26 июня прекратила работу из-за бомбардировок и не может принимать раненых. Интенсивные бомбардировки также привели к тому, что около 70 тысяч человек покинули свои жилища, сообщает SOHR.
Между тем в МИД РФ отмечают, что Россия соблюдает договоренности о зонах деэскалации на юго-западе Сирии. "Россия не выходила из согласованных с участием США и Иорданией меморандумов от 7 июля 2017 года и 18 ноября того же года о зонах деэскалации на юго-западе Сирии. Подтверждаем необходимость выполнения их положений, в том числе о борьбе с террористами и ликвидации их присутствия в этой зоне", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на фейковую "страницу командования авиабазы Хмеймим" в соцсетях сообщило о предполагаемом "прекращении действия договоренности по зоне деэскалации на юге Сирии", сообщает РИА "Новости".
Минобороны РФ накануне также опровергло утверждения о том, что РФ якобы вышла из соглашения по Южной зоне деэскалации в Сирии.
Озабоченность ситуацией, складывающейся на юге Сирии в условиях наступления войск Башара Асада, выразили французские власти. Они призвали Россию соблюдать договоренности по деэскалации, передает Reuters со ссылкой на представителя МИД Франции Агнес фон дер Мюль.
Как сообщалось, в середине июня госдепартамент США возложил ответственность на Россию за авиаудар, нанесенный 7 июня по деревне Зардана в сирийской провинции Идлиб, жертвами которого стали 44 человека, в том числе шестеро детей. "Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто его поддерживает, и призываем Россию прекратить бессмысленные убийства мирных жителей в Сирии", — сказала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
В Минобороны РФ отвергли причастность России к атаке в Зардане. В ведомстве отметили, что в этом районе провинции Идлиб в указанное время "шли ожесточенные бои с применением тяжелого артиллерийского вооружения" между отрядами сирийской оппозиции и террористами.
Саммит ЕС призвал Россию к сотрудничеству в расследовании катастрофы MH17 (18)
Евросовет настаивает, чтобы РФ в расследовании...
SOHR: от российских авиаударов на юге Сирии погибли десятки мирных жителей (8)
Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human...
CNN: Трамп на встрече с Путиным планирует заключить сделку по Сирии (8)
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что на...
В Мумбаи потерпел крушение чартерный самолет: есть погибшие
В Индии упал самолет, принадлежащий правительству...
"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании (11)
Постройка трубопровода «Северный поток-2» может...
TOP новостей
МИД Литвы: Россия не позволила провести экспедицию "Миссия - Сибирь" (157)
МИД Литвы 29 июня заявил о разочаровании в связи с...
Башня Гедиминаса на горе - на самом деле не башня Гедиминаса: в июле можно будет увидеть настоящую (16)
Башня Гедиминаса на горе - на самом деле не башня...
Президент Литвы о встрече Трампа и Путина: особых ожиданий нет (33)
Президент Даля Грибаускайте говорит, что с...
Рейд в Паланге: уплата налогов все еще зависит от честности арендодателей
Люди , сдающие жилье в аренду на недолгое время,...
Любимая женщина Оскараса Коршуноваса: когда я приезжаю в Вильнюс, у меня никогда нет обратного билета в Париж (33)
Хотя они вместе творят, путешествуют и просто радуются...