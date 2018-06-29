По сведениям организации, по целям в городе российскими самолетами было нанесено не менее 35 ударов. В одном из случаев бомба разрушила подвал, в котором укрывались мирные жители. 17 из них, включая пятерых детей, погибли. Еще пять человек были убиты в результате ударов по другим целям в Дераа, сообщает NEWSru Israel.

Эксперты SOHR заявляют, что причастность российских самолетов к этой бомбардировке была установлена по типу самолетов и боеприпасов.

В сообщении отмечается, что больница в Аль-Мсэйфре 26 июня прекратила работу из-за бомбардировок и не может принимать раненых. Интенсивные бомбардировки также привели к тому, что около 70 тысяч человек покинули свои жилища, сообщает SOHR.

Между тем в МИД РФ отмечают, что Россия соблюдает договоренности о зонах деэскалации на юго-западе Сирии. "Россия не выходила из согласованных с участием США и Иорданией меморандумов от 7 июля 2017 года и 18 ноября того же года о зонах деэскалации на юго-западе Сирии. Подтверждаем необходимость выполнения их положений, в том числе о борьбе с террористами и ликвидации их присутствия в этой зоне", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на фейковую "страницу командования авиабазы Хмеймим" в соцсетях сообщило о предполагаемом "прекращении действия договоренности по зоне деэскалации на юге Сирии", сообщает РИА "Новости".

Минобороны РФ накануне также опровергло утверждения о том, что РФ якобы вышла из соглашения по Южной зоне деэскалации в Сирии.

Озабоченность ситуацией, складывающейся на юге Сирии в условиях наступления войск Башара Асада, выразили французские власти. Они призвали Россию соблюдать договоренности по деэскалации, передает Reuters со ссылкой на представителя МИД Франции Агнес фон дер Мюль.

Как сообщалось, в середине июня госдепартамент США возложил ответственность на Россию за авиаудар, нанесенный 7 июня по деревне Зардана в сирийской провинции Идлиб, жертвами которого стали 44 человека, в том числе шестеро детей. "Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто его поддерживает, и призываем Россию прекратить бессмысленные убийства мирных жителей в Сирии", — сказала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

В Минобороны РФ отвергли причастность России к атаке в Зардане. В ведомстве отметили, что в этом районе провинции Идлиб в указанное время "шли ожесточенные бои с применением тяжелого артиллерийского вооружения" между отрядами сирийской оппозиции и террористами.