Согласованное ООН временное перемирие в Триполи нарушено

В Триполи обстрелян международный аэропорт. Обстрел стал нарушением перемирия, которое заключили стороны ливийского конфликта по требованию ООН на время праздника жертвоприношения.
Susirėmimai prie Misratos oro uosto
© Sipa / Scanpix

Согласованное на время праздника жертвоприношения перемирие в районе ливийской столицы нарушено. Международный аэропорт Митига в 11 километрах к востоку от Триполи в воскресенье, 11 августа, был обстрелян ракетами. На странице аэропорта в Facebook опубликованы фотографии, на которых видны поднимающиеся столбы дыма на взлетно-посадочной полосе и вблизи припаркованных самолетов.

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Прием и отправка рейсов прекращены "на неопределенное время", заявила администрация аэропорта. Информации о том, какая из сторон ливийского конфликта запустила ракеты, пока нет. Аэропорт Митига расположен на территории, находящейся под контролем международно признанного правительства Ливии, которое обвинило обстреле войска ливийского генерала Халифы Хафтара.

Триполи: Хафтар уже дважды нарушил перемирие

Самопровозглашенная "Ливийская национальная армия" (ЛНА) Хафтара уже дважды нарушила перемирие, заявил официальный представитель правительства в Триполи Мустафа аль-Маджи агентству AFP. Он также обвинил ЛНА в нападении на здание в столичном районе Суг аль-Шомаа, при котором получили ранения три мирных жителя.

Международно признанное правительство в Триполи и Ливийская национальная армия 10 августа в ответ на призывы ООН согласились приостановить военные действия на время главного мусульманского праздника Ид аль-Адха, который продолжается с 11 по 14 августа.

Наступление на Триполи

Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. По данным ООН, за несколько месяцев с начала операции погибли более тысячи человек. 75-летний генерал - ранее относился к числу соратников бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар превратился в одного из самых влиятельных противников Каддафи.

Хафтара поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. В последние годы он неоднократно посещал Москву, где проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На одной из встреч с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера. В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с ситуацией американских чиновников сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил наступление Хафтара на Триполи, которое тот предпринял в стремлении свергнуть признанное международным сообществом правительство.

Deutsche Welle
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