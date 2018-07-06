С тем, что введением пошлин США начали беспрецедентно крупномасштабную торговую войну, согласились и в Китае. Ответ был молниеносным: КНР также ввела пошлины на ввоз американских товаров. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел страны Лю Кан на брифинге в Пекине. Действия США противоречат нормам ВТО и негативно влияют на деловую активность во всем мире, приводит его слова Bloomberg.

"США нарушили нормы ВТО и дали начало самой большой по объему торговой войне в истории экономики", - говорится в опубликованном заявлении Министерства коммерции КНР.

"Введение пошлин является примером торгового запугивания. Это наносит серьезный ущерб безопасности глобальных производственных цепочек и мешает процессу восстановления мировой экономики", - говорится в заявлении.

Как отмечают авторы документа, который цитирует ТАСС, такое решение властей США приведет к дестабилизации мировых рынков и нанесет вред "еще большему количеству безвинных транснациональных компаний". В результате пострадают не только обычные предприятия и потребители, это также в будущем нанесет вред интересам американских предприятий и жителей, подытожили в министерстве.

Китай уведомит ВТО о сложившейся ситуации, приводит РИА "Новости" заявление Министерства коммерции КНР. "Китай взял на себя обязательство не наносить удар первым, однако для обеспечения важнейших интересов государства и китайского народа мы вынуждены предпринять необходимые контрмеры", - говорится в документе.

Ранее Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин было принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином "нечестных торговых практик". По мнению американской администрации, новые меры приведут к устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего 500 млрд долларов в год.

Китайские власти обещали дать "решительный ответ" Вашингтону в связи с ущемлением национальных интересов КНР действиями США. На прошлой неделе официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что Пекин прибегнет к комплексным мерам в связи с повышением пошлин США в отношении китайской продукции. "Мы будем решительно отстаивать свои национальные интересы", - отметил он.

Гао Фэн тогда подчеркнул, что Пекин продолжит внимательно следить за всеми шагами Вашингтона, касающимися вопросов международной торговли и инвестиций. Он добавил, что одновременно Китай продолжит последовательно проводить внешнюю политику по увеличению степени экономической открытости страны в отношении других государств.

Дональд Трамп объявил в середине июня, что в связи с "кражей американской интеллектуальной собственности и технологий", а также из-за "несправедливой торговой политикой" КНР США введут 25-процентные пошлины в отношении товаров из Китая на сумму 50 млрд долларов. С 6 июля новые меры распространились на китайскую продукцию и услуги стоимостью 34 млрд долларов. Сроки введения аналогичных денежных сборов применительно к еще более чем 280 наименованиям китайских товаров на сумму 16 млрд долларов будут объявлены уже в ближайшее время.

Как отмечает NYT, без официальных переговоров между двумя странами и устранения разногласий в администрации Трампа по поводу того, как лучше действовать, быстрое урегулирование ситуации кажется все менее вероятным.

Американская администрация ведет торговые войны сразу на нескольких фронтах, вводя пошлины на ввоз товаров из Канады, Мексики, стран Евросоюза и Японии. Тем не менее именно меры в отношении Китая могут нанести самый большой ущерб, в том числе американским компаниям, в связи с наиболее масштабным охватом рынка, уверены эксперты.