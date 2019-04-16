За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко - 25,4% респондентов.
Volodymyras Zelenskis, Petro Porošenka
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Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 9 по 14 апреля, которые обнародованы во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Из количества респондентов, собирающихся голосовать и определивщихся с выбором, 72,2% проголосуют за Зеленского и 25,4% - за Порошенко, а 2,4% хотят испортить бюллетень.

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Из общего количества опрошенных 48,4% украинцев проголосовали бы за Зеленского и 17% - за действующего главу государства, если бы второй тур президентских выборов проходил в настоящее время.

При этом 17,9% заявили, что не определились с выбором, 1,6% - что намерены испортить бюллетень, 6,3% не намерены принимать участие в голосовании, а 8,8% отказались отвечать на вопрос.

Методом личного интервью социологи опросили 2004 респондентов в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-степенной стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Результаты первого социологического опроса, обнародованного Социологической группой "Рейтинг" после 1 тура, показывали электоральный расклад 71,4% против 28,6% в пользу Зеленского.

Украинская правда
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