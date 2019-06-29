Как сообщает информационное агентство France Press, то, что Путин принес на официальный обед свою кружку и пил из нее только свой напиток, вызвало многочисленные шутки в соцсетях и предположения, что российский руководитель в течение длительного времени страдает от приступов паранойи. Путин, взявший с собой на официальное международное мероприятие собственную кружку, заставил иностранные СМИ считать, что 66-летний российский лидер никому не доверяет, испытывая страх быть отравленным.

Организаторы встречи в Осаке на официальном сайте саммита обнародовали меню, которое подавали лидерам стран G20 на обеде в отеле Hyatt Regency 28 июня. В качестве закусок были подготовлены овощное пюре, съедобные цветы и террин из морского окуня. А основными блюдами были ризотто, листья шисо, тофу с цветками, листья периллы и куриный балантин. На десерт гостям предложили фруктовое мороженое и банановые пирожные.

Все напитки в меню были японскими. Из неалкогольных лидеры могли выбрать цитрусовый сок, местную минеральную воду и зеленый чай Kyobancha. Винная карта была представлена игристым вином Miyanoshita Sparkling 2014 года, которое производят виноделы Katashimo Winery из Осаки, и красным Muscat Bailey A Miyukibana, которое из местного сорта винограда выпускает Nakamura Tokichi Honten Co, сообщает "Фонтанка.ру".

Кремлевский пул распространил видео с обеда, на котором видно, что когда президенты поднимают бокалы, Владимир Путин пьет не из фужера, а из собственной закрытой кружки-термоса, который привез с собой из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оперативно ответил всем заинтересованным, что Путин "постоянно пьет чай из этого термоса".

Однако зарубежные СМИ предположили, что президент использует свою кружку вовсе не потому, что любит свой особый чай. Латвийская газета TVnet опубликовала материал о кружке Путина на саммите G20, вынеся в заголовок вопрос: "Паранойя?.." Публикуя видео кремлевского пула, газета пишет, что "Путин, который находится у власти в России почти 30 лет, пьет из белой кружки, в то время как остальные лидеры стран G20 пьют из бокалов". "То, что Путин прибыл на международное мероприятие, взяв с собой свою посуду, порождает догадки, что он никому не доверяет", - пишет латвийское издание, ссылаясь на AFP.

История путинского белого керамического стакана с золотым гербом РФ

Напомним, впервые на людях глава РФ появился с этим белым керамическим стаканом с золотым гербом в 2014 году.

"Путин пьет чай из таких вот специальных чашек-термосов не только на пресс-конференциях, но и в своем рабочем кабинете, и в командировках. Эту посуду специально заказали для президента. Это своего рода термос с крышечкой. Кстати, очень удобно. Если раньше во время пресс-конференций президенту приносили чай пять-шесть раз в малых чашках, то сейчас было всего две чайных смены", - рассказывал Песков о путинском стакане в интервью "Комсомольской правде" в декабре 2014 года - знаменательного для России и ее руководителя года, когда большинство стран мира "ополчились" на Кремль в результате присоединения Крыма и ситуации на Востоке Украины.

На прошедшей недавно 17-й по счету "Прямой линии" президент также был с этой кружкой.

Эта же белая кружка стояла на его столе и в декабре 2016 года во время Большой пресс-конференции.

На саммит G20 в Австралии Путин привез дегустатора из-за "параноидальных" опасений быть отравленным

Во время австралийского саммита G20, состоявшемся 15-16 ноября 2014 года в Брисбене, президент РФ Владимир Путин якобы из-за "параноидальных" опасений быть отравленным взял с собой на саммит дегустатора, который пробовал еду до президента.

Работник Hilton Hotel, где остановился лидер РФ на время саммита в Брисбене, рассказал австралийскому новостному порталу News.com.au, что у Путина был специальный человек, которые пробовал все блюда, проверяя их на наличие яда.

"Мы готовили еду на кухне, а потом ее несли ему (г-ну Путину) в ресторан или еще куда-то, где он обедал, и ее сначала пробовал какой-то человек, чтобы убедиться, что она не отравлена, а потом ее уже раскладывали по тарелкам и подавали", - цитирует издание работника отеля.

Собеседник австралийского издания также рассказал, что обычно Путин был в окружении 4-5 охранников. По его словам, 75% всех комнат отеля были заняты "командой" Путина, включая многочисленную охрану. Также он утверждает, что российский президент изначально не собирался оставаться до конца саммита, а собирался уехать днем второго дня (Путин досрочно покинул тот саммит и отказался прийти на совместный завтрак).

Путин испытывает "параноидальный страх" быть отравленным

Еще в 2012 году о боязни Владимира Путина быть отравленным сообщил мировым СМИ основатель элитарного Клуба лучших шеф-поваров Жиль Брагар. Он заявил, что президент России испытывает "параноидальный страх" быть отравленным.

Основанный в 1977 году Le Club des Chefs des Chefs является Клубом поваров мировых лидеров. Он объединяет поваров высшего уровня, которые удостоились чести готовить еду для руководителей России, США и Франции.

По словам Брагара, Путин сохранил историческую традицию монархов, согласно которой все, что ест глава государства, сначала проверяется на наличие яда.

"В Кремле по-прежнему есть люди, которые пробуют еду президента, и врач проверяет каждое блюдо вместе с поваром", - рассказал Брагар.

Двумя годами позже, уже после крымских событий, на заседании Клуба лучших шеф-поваров вновь было заявлено, что Путин по-прежнему серьезно озабочен возможными коварными планами злоумышленников разделаться с ним, поэтому в штате российского лидера сохраняется должность постоянного дегустатора, в обязанности которого входит проверка блюд на наличие яда.

Как писала The Independent, на фоне все более ужесточающейся изоляции России на международной арене и нападок со стороны Запада лично на Путина в связи с его политикой в отношении Украины такие опасения лидера РФ вполне оправданны.

Также сообщалось, что когда Путин отправляется за границу, то самолет российского лидера обычно перевозит большое количество еды и напитков. Путин никогда не пробует случайные блюда, и для проверки пищи всегда должен быть рядом кто-то из личной охраны.

Впрочем, оказалось, что безопасностью еды озабочен не только российский президент. По словам повара, готовившего пищу также для двух американских президентов, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона, во время поездки в Лондон Буш также поручал двум бывшим агентам ФБР снимать пробы со всех блюд, которые ему подавали.

По утверждению Брагара, особенно подозрительно лидеры США относятся к неамериканской кухне. Во время поездок американских президентов на зарубежные саммиты, охрана заранее выясняет меню и привозит все ингредиенты из Вашингтона.