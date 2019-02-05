На американском сегменте Международной космической станции (МКС) прорвало туалет и астронавтам пришлось собирать более десяти литров воды полотенцами. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли России.
Du JAV astronautai TKS išorėje sumontavo dvi vaizdo kameras
© AFP / Scanpix

По словам источника, инцидент случился 1 февраля в модуле Tranquillity. Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалет, после чего и потекла жидкость.

«Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более 10 литров воды. Экипажу пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами», — добавил источник.

Отмечается, что вода из туалета не повлияла на работу МКС.

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А вот как выглядит туалет на космической станции:

Gazeta.ru
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