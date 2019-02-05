По словам источника, инцидент случился 1 февраля в модуле Tranquillity. Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалет, после чего и потекла жидкость.
«Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более 10 литров воды. Экипажу пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами», — добавил источник.
Отмечается, что вода из туалета не повлияла на работу МКС.
А вот как выглядит туалет на космической станции:
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