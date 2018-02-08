Один из местных журналистов столкнулся с Собчак в центре Вашингтона и поинтересовался у нее о том, как она относится к сравнению со скандальной американской актрисой и певицей Пэрис Хилтон. "Во-первых, я работаю политическим журналистом последние 10 лет. Я не знаю, кто придумал это сравнение с Хилтон. Оно не соответствует действительности", — ответила на это Собчак.
Более того, она попросила американскую прессу быть "более внимательной" и назвала себя "политической фигурой в России". "Я пишу большие политические статьи, освещаю самые важные вопросы в стране. Именно так ко мне относятся люди в России. Они не воспринимают меня как звезду шоу-бизнеса. Это было 20 лет назад", — подчеркнула кандидат в президенты РФ.
Журналист также спросил Собчак о ее предстоящей встрече с Трампом во время молитвенного завтрака и о совете, который она могла бы попросить у главы Белого дома. "Я не нуждаюсь в советах президента. Я лучше дам свой совет ему", — ответила Собчак, общаясь с представителем СМИ на английском языке.
Тем временем пресс-секретарь организации Fellowship Foundation Ларри Росс в интервью телеканалу CNN сообщил о том, что в этому году на молитвенный завтрак приглашены более 3,8 тыс. человек, представляющих более 130 стран. "Примерно 55 человек из России, в том числе группа из 35 молодых специалистов — врачей, юристов и бизнес-лидеров в возрасте от 20 до 30 лет, приглашенных вне зависимости от их положения и веры", — добавил он.
В минувший вторник, 6 февраля, глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о том, что количество достоверных подписей в подписных листах кандидата в президенты РФ Ксении Собчак является достаточным для ее регистрации на выборах-2018.
Как ранее сообщал глава сети региональных штабов Собчак Тимур Валеев, сторонники выдвижения телеведущей в президенты решили собрать подписи с запасом — 130-140 тысяч — на случай отбраковки. По его словам, региональные штабы столкнулись "со значительной рисовкой (подделкой) подписей".
В штабы "приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать", рассказал он, посетовав, что в некоторых регионах вообще появилось ощущение, что там никто никогда всерьез голоса не собирал.
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