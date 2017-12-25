Как рассказали агентству в ЦИК, комиссия приняла у журналистки пакет документов.

23 декабря Ксению Собчак выдвинули кандидатом в президенты от "Гражданской инициативы". Кандидатуру телеведущей поддержали 93 участников съезд, против проголосовали 7 человек, трое воздержались.

Кроме того, на съезде Собчак представила свою предвыборную программу, в которой 123 пункта. Телеведущая назвала их "123 трудных шага" и разделила на "Внутреннюю политику", "Развитие экономики", "Социальную политику" и "Внешнюю политику". Над программой работали независимые эксперты и члены партии "Гражданская инициатива".

Вечером 24 декабря документы для регистрации кандидатом в президенты России подал в ЦИК Алексей Навальный.

Работа ЦИК была продлена 24 декабря из-за большого количества желающих подать документы для регистрации кандидатом в президенты. Кроме Навального, документы для регистрации на выборы в этот день подали кандидаты от "Женского диалога" Елена Семерикова, от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, от "Коммунистов России" Максим Сурайкин и самовыдвиженец Сергей Полонский.