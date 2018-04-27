"Сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила г-ну (журналисту Дмитрию) Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам. Тем более что моим друзьям уже сообщили, что местные власти , узнав о моих встречах с активистами там, запугивают всех тем, что мое посещение грозит „неконтролируемыми провокациями". Но мы -то знаем кто их контролирует, провокации?" — заявила Собчак.

В конце марта Ольшанский написал на своей странице в фейсбуке, что Собчак намерена приехать в Крым 28 апреля для участия в закрытой деловой конференции.

Издание "Крыминформ" подтверждало эту информацию. По его данным, существовали "негласные договоренности о том, что украинские власти и правоохранительные органы не будут препятствовать поездке Собчак в Крым через территорию Украины". Конференция должна пройти в Алуште 27-29 апреля. В списке гостей Собчак по данным на 1.56 27 апреля (мск) указана. Представители мероприятия сообщили РБК, что телеведущая на мероприятие приедет. Детали ее выступления они раскрывать отказались.

Алексей Кузнецов, генеральный директор отеля "Море", на территории которого должна пройти конференция, сообщил "Крыминформу", что Собчак 26 апреля отказалась от приезда на мероприятие."Ее (Собчак) не будет. Ее команда, которая отвечала за ее приезд, отказалась. Это произошло сегодня. Я не могу знать, по какой именно причине это произошло. Просто нам сообщили, что приезда ее не будет", — сказал Кузнецов.

Собчак, которая была одним из кандидатов на президентских выборах, перед голосованием сообщала о планах посетить Крым, въехав в него с территории Украины, как этого требует Киев. Разрешение на въезд Собчак запрашивала в украинском посольстве. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин называл планы Собчак "политической шизофренией". "Соблюдать украинское законодательство для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая", — говорил он.

В ходе своей предвыборной кампании Собчак называла Крым украинским с "точки зрения международного права". В МВД заявляли, что проверку этих слов на соответствие российскому законодательству полиция завершит до конца 2018 года.