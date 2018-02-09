Кандидат в президенты России Ксения Собчак принесла извинения американцам на случай, если подтвердятся данные о российском вмешательстве в ход выборов в США в 2016 году. "Выглядит так, будто мы на самом деле имеем к этому отношение", — указала Собчак в интервью телеканалу CNN в четверг, 8 февраля. "Если это так, я хочу извиниться", — добавила она. Недопустимо, чтобы любая страна вмешивалась в дела другой страны, подчеркнула оппозиционный политик.

Говоря о предвыборной кампании в России, Собчак подчеркнула, что избиратели хорошо знают ее. Она указала также, что власти боятся недопущенного до выборов Алексея Навального. Собчак считает, однако, что предложенный политиком бойкот избирателями выборов не является правильным.

Кандидат в президенты указала на противоречивость позиции Навального в зависимости от ситуации. Политик отметила, что если бы Навального допустили к участию в предвыборной борьбе в качестве кандидата, то он бы не стал призывать своих сторонников к бойкоту, а мобилизовал бы их антипутинский настрой.

В ходе своего визита в США Собчак выступила в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, а также в Джорджтаунском университете. Она посетила также молитвенный завтрак у президента США Дональда Трампа.