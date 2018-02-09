Кандидат в президенты России Ксения Собчак принесла извинения американцам на случай, если подтвердятся данные о российском вмешательстве в ход выборов в США в 2016 году. "Выглядит так, будто мы на самом деле имеем к этому отношение", — указала Собчак в интервью телеканалу CNN в четверг, 8 февраля. "Если это так, я хочу извиниться", — добавила она. Недопустимо, чтобы любая страна вмешивалась в дела другой страны, подчеркнула оппозиционный политик.
Говоря о предвыборной кампании в России, Собчак подчеркнула, что избиратели хорошо знают ее. Она указала также, что власти боятся недопущенного до выборов Алексея Навального. Собчак считает, однако, что предложенный политиком бойкот избирателями выборов не является правильным.
Кандидат в президенты указала на противоречивость позиции Навального в зависимости от ситуации. Политик отметила, что если бы Навального допустили к участию в предвыборной борьбе в качестве кандидата, то он бы не стал призывать своих сторонников к бойкоту, а мобилизовал бы их антипутинский настрой.
В ходе своего визита в США Собчак выступила в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, а также в Джорджтаунском университете. Она посетила также молитвенный завтрак у президента США Дональда Трампа.
Собчак извинилась за возможное вмешательство РФ в выборы в США (58)
Кандидат в президенты России заявила о недопустимости...
Бывший министр обороны Украины рассказал, как военные сдали Крым (76)
Игорь Тенюх, занимавший пост министра обороны Украины в...
Северная Корея провела военный парад накануне Олимпиады (11)
В четверг, за день до начала Зимних Олимпийских игр в...
Собчак в Вашингтоне заявила о готовности дать совет Дональду Трампу (44)
Кандидат в президенты России Ксения Собчак прилетела в...
Дональд Трамп хочет провести военный парад в Вашингтоне (20)
Президент США Дональд Трамп призвал Пентагон...
TOP новостей
Молодой учитель рассказал о своей зарплате и вере в будущее (44)
Молодой учитель Томас Вайткунас приехал в Шилале из...
Школьник нашел слабое место: доступные данные о сотнях тысяч детей и родителей (12)
В Литве еще плохо понимают, что такое...
Вильнюс по случаю 100-летия Литвы на неделю вернется в 1918 год (22)
Вильнюс по случаю 100-летия Литвы на неделю предлагает...
Спикер парламента Литвы призвал контролера по этике уйти в оставку (153)
Контролер академической комиссии по этике и процедурам...
Полиция проверяет и ввозящих алкоголь из Латвии (16)
После того как в Литве ужесточили порядок продажи...