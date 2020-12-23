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Первый пёс Франции обратился к людям с рождественским посланием. Он попросил их забрать домой всех бездомных животных. А потом всю жизнь любить их как равноправных членов семьи.
Prancūzijos prezidento E. Macrono šuo Nemo.
Prancūzijos prezidento E. Macrono šuo Nemo.
© AP / Scanpix

"Я знаю, о чем говорю", - объяснил Немо, который сам был бездомным всего три года назад.

Теперь он живет в Елисейском дворце в семье французского президента Эммануэля Макрона. Пока хозяин лечится от ковида, пёс запостил обращение в его аккаунты во всех соцсетях.

Немо пообещал французам ужесточение наказания за жестокое обращение с животными и 20 млн евро на улучшение условий в приютах.

"Каждый год 100 тысяч животных выбрасывают на улицу, как когда-то меня. Скоро Рождество - приютите их!" - призвала с экрана седобородая черная морда.

"Но, заводя домашнего питомца, не забывайте об ответственности. Ваш питомец - часть семьи. Он любит вас больше всего на свете. И рассчитывает на вас".

Выступление Немо - помеси лабрадора и гриффона - сопровождается лаем и письменным переводом на французский.

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bbcrussian.com

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