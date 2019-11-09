Шабовски полистал свои бумаги и зачитал решение политбюро о том, что отныне гражданам ГДР разрешается подавать заявления на совершение частных поездок за границу без уважительных причин. На вопрос о том, с какого числа это действует, Шабовски, замешкавшись, ответил: "Насколько мне известно, с настоящего момента". Так член политбюро, сам того не подозревая, открыл границы ГДР.

Жители Восточного Берлина моментально воспользовались возможностью побывать на Западе. Тысячи людей в тот же вечер устремились к контрольно-пропускным пунктам на границе с Западным Берлином. Пограничники ГДР были не готовы к столь быстрому развитию событий. Власти оказались в полном замешательстве и вскоре дали указание открыть шлагбаумы. Берлинская стена, возведение которой началось 13 августа 1961 года, пала.