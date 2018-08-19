В пятницу CNN сообщил, что эксперты идентифицировали сброшенную бомбу по фотографиям фрагментов осколков, сделанным вскоре после смертоносной атаки.

По данным CNN, номера на фрагментах изделия свидетельствуют о том, что это была 227-килограммовая бомба MK 82 с лазерным наведением. Их производит компания Lockheed Martin – основной военный подрядчик Минобороны США.

В результате применения авиабомбы получили ранения 79 человек, в том числе 56 детей.

Представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявил в начале августа, что целью авиаударов являются повстанцы Хути, которые находились на рынке, и действия коалиции соответствуют международному и гуманитарному праву.

Президент США Барак Обама запретил продажу высокоточного управляемого оружия Саудовской Аравии в 2016 году, после того, как Саудовская Аравия использовала аналогичную бомбу в ходе одной из атак, приведшей к многочисленным смертям.

Однако в прошлом году администрация Трампа отменила этот запрет.

Лиз Троссель, пресс-секретарь офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, сказала после августовского авиаудара, в ходе которого бомба была сброшена на автобус, что "любая атака, направленная против гражданских лиц, не принимающих непосредственное участие в военных действиях, или гражданских объектов, является военным преступлением".

Она заявила, что виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности. Они должны понести наказание независимо от того, где, когда или кем были совершены преступления или злоупотребления, сказала Троссель.