В пятницу CNN сообщил, что эксперты идентифицировали сброшенную бомбу по фотографиям фрагментов осколков, сделанным вскоре после смертоносной атаки.
По данным CNN, номера на фрагментах изделия свидетельствуют о том, что это была 227-килограммовая бомба MK 82 с лазерным наведением. Их производит компания Lockheed Martin – основной военный подрядчик Минобороны США.
В результате применения авиабомбы получили ранения 79 человек, в том числе 56 детей.
Представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявил в начале августа, что целью авиаударов являются повстанцы Хути, которые находились на рынке, и действия коалиции соответствуют международному и гуманитарному праву.
Президент США Барак Обама запретил продажу высокоточного управляемого оружия Саудовской Аравии в 2016 году, после того, как Саудовская Аравия использовала аналогичную бомбу в ходе одной из атак, приведшей к многочисленным смертям.
Однако в прошлом году администрация Трампа отменила этот запрет.
Лиз Троссель, пресс-секретарь офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, сказала после августовского авиаудара, в ходе которого бомба была сброшена на автобус, что "любая атака, направленная против гражданских лиц, не принимающих непосредственное участие в военных действиях, или гражданских объектов, является военным преступлением".
Она заявила, что виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности. Они должны понести наказание независимо от того, где, когда или кем были совершены преступления или злоупотребления, сказала Троссель.
Германия хочет придать динамику минскому процессу (9)
По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, при условии...
Израиль закрыл КПП на границе с Газой из-за столкновений с палестинцами (1)
Израильские власти закрыли КПП "Эрец" на границе с...
СNN: дети в Йемене были убиты авиабомбой, изготовленной в США (6)
По сообщению телеканала CNN , военные эксперты считают,...
Сбившему пешеходов у парламента Британии предъявили обвинения (1)
Британскому подданному, уроженцу Судана, который...
В Индонезии вновь произошло сильное землетрясение
Эпицентр подземных толчков находился на востоке...
TOP новостей
Израиль закрыл КПП на границе с Газой из-за столкновений с палестинцами (1)
Израильские власти закрыли КПП "Эрец" на границе с...
Германия хочет придать динамику минскому процессу (9)
По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, при условии...
Погода: после свежего воскресенья нас снова ожидает волна тепла (1)
В ближайшее время ожидается переменчивая погода: после...
Глава LRT: Предложение премьера Литвы усилить сигнал на Польшу не оправдается (8)
Предложения премьер-министра Литвы Саулюса...
Литва готовится принять соотчичей, переезжающих из кризисных зон (50)
Несколько министерств подготовили поправки,...