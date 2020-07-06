Непосредственной причиной стала микроскопическая водоросль Ancylonema nordenskioeldii, обычно встречающаяся в Гренландии.

"Водоросль сама по себе не опасна, это природное явление, наблюдающееся весной и летом - как в средних широтах, так и на полюсах", - заявил агентству Франс пресс эксперт отдела наук о Земле Миланского университета Бьяджо ди Мауро, исследовавший новый феномен на леднике Мортераш в Швейцарии.

Порозовели также итальянский ледник перевала Гавия на высоте 2618 метров над уровнем моря и частично ледник Презена, знаменитый своим горнолыжным курортом.

В Гренландии водоросль Ancylonema nordenskioeldii в основном встречается в так называемой Темной зоне на западе острова, где наблюдается массовое таяние льда. По мнению исследователей, это не случайно.

Обычно белый снег и лед отражают около 80% солнечной радиации. Любое изменение цвета, в том числе из-за водорослей, увеличивает поглощающую способность снежного покрова и активизирует таяние.

"Все, что затемняет снег, растапливает его", - поясняет Бьяджо ди Мауро.

Возникает обратная связь: таяние способствует росту водорослей, улучшая их снабжение водой и воздухом.

"Мы стремимся дать оценку воздействию на климатические изменения других факторов, помимо человека", - говорит ди Мауро, хотя не исключает связи между распространением водоросли и присутствием на ледниках пешеходов и лыжных подъемников.

Туристы на леднике перевала Гавия горюют об изменении климата.

"Перегрев планеты - большая проблема, нам только водоросли не хватало, - говорит Марта Дюрант. - Боюсь, причиненный ущерб необратим. Мы уже прошли точку невозврата".

Элиза Понгини из Флоренции верит, что Земля мстит нам за все, что мы делаем с ней.

"2020 год особенный: произошли ужасные вещи. На мой взгляд, атмосферные процессы усугубляются. Изменения климата все заметнее", - говорит она.