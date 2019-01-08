Правительство Японии планирует предложить России заключить вместе с мирным договором соглашение об отказе двух стран требовать компенсации за Курильские острова. Об этом сообщает японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на слова источников, знакомых с ходом переговоров России и Японии.
Rusija Kurilų salose pastatė naujas kareivines
© Sputnik / Scanpix

Отказ от взаимных претензий содержался в декларации 1956 года, при этом японские власти оставляли за собой право требовать, чтобы Россия выплатила компенсацию Японии и бывшим японским жителям Курильских островов. По информации издания, власти Японии допускают, что сами выплатят компенсации бывшим жителям островов, пишет "Медуза".

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В ноябре 2018 года Россия и Япония пообещали ускорить заключение мирного договора на основе декларации 1956 года, подразумевавшей передачу островов Шикотан и Хабомаи под контроль Токио. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это не означает, что острова автоматически будут переданы Японии.

Япония считает курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими оккупированными территориями. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что суверенитет РФ над всеми четырьмя спорными островами обсуждению не подлежит.

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