"Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют...
... Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, по отношению к этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", – сказал адвокат.
Этому предшествовал запрет въезжать в РФ для журналиста Романа Сущенко, также освобожденного в результате обмена 7 сентября.
Об этом ему сообщили в СИЗО "Лефортово": помиловали и одновременно запретили въезд на 20 лет.
7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян".
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