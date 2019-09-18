Российская Федерация "пожизненно" запретила въезд всем 35 украинцам, освобожденным в рамках обмена пленными. Об этом заявил адвокат Дмитрия Динзе "Громадському радіо".
Olehas Sencovas
© Reuters / Scanpix

"Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют...

... Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, по отношению к этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", – сказал адвокат.

Этому предшествовал запрет въезжать в РФ для журналиста Романа Сущенко, также освобожденного в результате обмена 7 сентября.

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Об этом ему сообщили в СИЗО "Лефортово": помиловали и одновременно запретили въезд на 20 лет.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян".

Украинская правда
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