Российская Федерация "пожизненно" запретила въезд всем 35 украинцам, освобожденным в рамках обмена пленными. Об этом заявил адвокат Дмитрия Динзе "Громадському радіо".
Olehas Sencovas
© Reuters / Scanpix

"Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют...

... Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, по отношению к этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", – сказал адвокат.

Этому предшествовал запрет въезжать в РФ для журналиста Романа Сущенко, также освобожденного в результате обмена 7 сентября.

Статьи по теме:
Папа Франциск приветствует обмен пленными между Украиной и Россией  (3)
Зеленский намерен завершить конфликт в Донбассе мирным путем  (6)

Об этом ему сообщили в СИЗО "Лефортово": помиловали и одновременно запретили въезд на 20 лет.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян".

Украинская правда
Статьи по теме:

Глава "ДНР" решил уточнить: хочет в состав России на правах федеративного округа (14)

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что...

Подозреваемый по делу MH17 Цемах возвращается в Украину (9)

Подозреваемый в уничтожении малайзийского боинга MH17...

Сенцов о Путине: Смена режима в России неизбежна, драконы тоже умирают (122)

Режиссер Олег Сенцов дал в Киеве первую...

Как в Украине оценили обмен пленными с Россией? (44)

Эйфория от возвращения в Украину незаконно...

Советник президента Литвы: мы с осторожностью оцениваем обмен пленными между Украиной и Россией (90)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседа Аста...

Помощник Зеленского не думает, что выдача Цемаха России испортит отношения с ЕС (1)

Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял...

В мире

СМИ: всем "обменянным" украинцам запретили въезд в РФ (1)

Российская Федерация "пожизненно" запретила въезд всем...

Каспаров разочарован политикой ФРГ в отношении Путина (2)

В интервью газете Bild Гарри Каспаров назвал Владимира...

ФОТО: ВВС Бельгии заявили о перехвате российских Ту-160 над Балтикой (3)

Бельгийские ВВС также показали фотографию, на которой...

Шесть вейперов в США умерли, сотни заболели. Что об этом известно?

В США число погибших от загадочной болезни легких,...

Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по Донбассу (1)

Если не удастся разрешить конфликт в Донбассе в срок...

TOP новостей

Настали неспокойные времена для курильщиков: новые запреты и ограничения (32)

Запрет курения на балконах и продажа сигарет "из-под...

Экономист: возможно рабочая сила из третьих стран уже вытесняет с рынка граждан Литвы (63)

В июле уровень безработицы в Литве составил 6,3% и был на...

Осень вступает в свои права: дожди будут интенсивнее (1)

В среду в Литве погоду обусловит край уходящего...

Законы в Литве менялись по сто раз: какие налоги надо платить не знают ни компании, ни жители (195)

В Вильнюсе состоялась дискуссия, посвященная "теневой"...

Lauko kavinės Kaune Lauko kavinės Kaune

Провалилась попытка отсрочить новые ограничения – они вступят в силу с нового года (4)

Парламент Литвы 17 сентября в первом чтении отклонил...