В распоряжении редакции NewsTracker оказалась копия документа, подписанного начальником управления по региональной политике правительства Ставропольского края Сергеем Тарасовым. Письмо адресовано главам муниципальных районов и городов края.

В нем со ссылкой на МИД России говорится, что на территории страны приостановлена реализация литовского мемориального проекта «Миссия Сибирь», целью которой является восстановление мест захоронений граждан Литвы, сосланных в разные регионы во время советских репрессий.

В связи с этим правительство просит местные власти сообщать о появлении на Ставрополье групп граждан Литвы.

«В случае появления на вашей территории организованных групп литовцев, занимающихся мемориальной деятельностью (они могут въезжать в нашу страну под видом туристов), прошу оперативно информировать управление по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края через куратора территории», - говорится в письме.

Какие меры будут приниматься в отношении выявленных на Ставрополье литовцев - не уточняется.

Подлинность документа подтвердить пока не удалось. В пресс-службе правительства не ответили на звонок корреспондента.

В конце июня стало известно, что в этом году посольство России в Литве отказало в выдаче виз участникам экспедиции "Миссия Сибирь-2018", занимающейся на территории бывшего СССР поиском и благоустройством захоронений литовских политических заключённых и ссыльных.

Мотив российского посольства – литовская сторона якобы создает искусственные препятствия, которые мешают присматривать за советскими могилами и монументами.