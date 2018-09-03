В распоряжении редакции NewsTracker оказалась копия документа, подписанного начальником управления по региональной политике правительства Ставропольского края Сергеем Тарасовым. Письмо адресовано главам муниципальных районов и городов края.
В нем со ссылкой на МИД России говорится, что на территории страны приостановлена реализация литовского мемориального проекта «Миссия Сибирь», целью которой является восстановление мест захоронений граждан Литвы, сосланных в разные регионы во время советских репрессий.
В связи с этим правительство просит местные власти сообщать о появлении на Ставрополье групп граждан Литвы.
«В случае появления на вашей территории организованных групп литовцев, занимающихся мемориальной деятельностью (они могут въезжать в нашу страну под видом туристов), прошу оперативно информировать управление по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края через куратора территории», - говорится в письме.
Какие меры будут приниматься в отношении выявленных на Ставрополье литовцев - не уточняется.
Подлинность документа подтвердить пока не удалось. В пресс-службе правительства не ответили на звонок корреспондента.
В конце июня стало известно, что в этом году посольство России в Литве отказало в выдаче виз участникам экспедиции "Миссия Сибирь-2018", занимающейся на территории бывшего СССР поиском и благоустройством захоронений литовских политических заключённых и ссыльных.
Мотив российского посольства – литовская сторона якобы создает искусственные препятствия, которые мешают присматривать за советскими могилами и монументами.
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