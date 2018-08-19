Три человека, осведомленных о ходе дела, расcматриваемого в закрытом режиме, сообщили агентству, что правоохранительные органы хотят получить возможность прослушивать голосовые сообщения пользователей приложения, подозреваемых в рамках уголовных процессов.
В связи с этим снова возник вопрос, должны ли компании менять модифицировать свою продукцию, чтобы предоставить властям возможность "прослушки".
Как сообщает Reuters, в настоящее время в одном из федеральных судов Калифорнии идет закрытый процесс, в ходе которого Facebook опротестовывает предъявленное Министерством юстиции США обвинение компании в неуважении к суду из-за отказа предоставлять доступ к сообщениям в Messenger по запросу властей.
Представители Facebook и Минюста США, по информации Reuters, отказались по горячим следам отказались прокомментировать ситуацию.
Сообщается, что вопрос о доступе к Messenger возник в Фресно, штат Калифорния, в рамках расследования преступлений уличной банды MS-13.
В случае, если суд удовлетворит данное требование властей, аналогичную аргументацию можно будет применить и в отношении других компаний, предоставляющих услуги по шифрованию сообщений, таких как Signal и Facebook WhatsApp, считают эксперты.
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