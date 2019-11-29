Решение об отказе Венгрии от участия в "Евровидении" в 2020 году может быть связано с близостью конкурса к ЛГБТ-культуре. Об этом 27 ноября сообщили британская газета The Guardian и венгерское издание index.hu.
При этом, отмечают издания, пока речь идет лишь о предположениях. Они опираются на высказывания сотрудника государственного телеканала MTVA, ежегодно организующего в Венгрии конкурс "Песня", победитель которого представлял страну на "Евровидении". Евровидение "наверху" сочли "чересчур голубым", приводит слова неназванного источника в государственных СМИ сайт index.hu .
Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач в Twitter опроверг подозрения в том, что отказ от участия в "Евровидении" связан с гомофобией и назвал "фейками" соответствующие сообщения в СМИ. Об отказе от участия в конкурсе Венгрия объявила две недели назад. Официального объяснения такого решения из Будапешта не последовало.
The Guardian о рестриктивной политике в отношении ЛГБТ
Источник в MTVA сообщил британской газете, что освещать права ЛГБТ-сообщества в положительном свете в венгерских СМИ не поощряется. На другом проправительственном телеканале еще в начале нынешнего года комментатор назвал "Евровидение" "гомосексуальной армадой" и утверждал, что отказ от участия в нем важен для "душевного здоровья Венгрии".
Он также заявил, что конкурс "разрушает общественные устои", когда в нем участвуют "кричащие трансвеститы и бородатые женщины". По всей видимости, он имел в виду выступление представительницы Австрии Кончиты Вурст, выигравшей конкурс в 2014 году.
Венгрия проводит рестриктивную политику в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет The Guardian. В стране запрещены однополые браки. Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер сравнил сторонников усыновления детей однополыми парами с педофилами.
В 2020 году "Евровидение" пройдет в Роттердаме. Первый и второй полуфиналы "Евровидения" состоятся 12 и 14 мая, финал - 16 мая. В конкурсе примут участие 39 стран. Ранее от участия в конкурсе в будущем году отказалась Черногория - по финансовым причинам.
Европарламент объявил чрезвычайную ситуацию в сфере климата (1)
В поддержку резолюции о ЧС в области климата и...
Меркель и Зеленский обсудили будущий "нормандский саммит" в Париже (6)
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины...
Трамп неожиданно приехал в Афганистан на День благодарения
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным...
СМИ: Венгрия отказалась участвовать в "Евровидении", конкурс сочли слишком "голубым" (10)
Венгерские власти посчитали конкурс "Евровидение"...
Макрон опроверг сообщения об уступках Путину по ракетному мораторию (3)
Париж "ни в какой мере не принял" предложенный Россией...
TOP новостей
Жители Вильнюса возмущены: во дворе дома строят многоквартирный дом (11)
В центре Вильнюсе , на ул. Пилимо, жители столкнулись со...
"Отец был рад моему выбору": военный профессионал Ивона советует литовским мужчинам служить и увидеть все своими глазами
Глядя со стороны на Ивону, сложно предположить, что эта...
Преподаватели Вильнюсского университета рассказали о своих зарплатах (17)
Недовольные своими зарплатами преподаватели...
Из-за парламентской гостиницы в поле зрения стражей этики попала еще одна депутат (4)
Депутат Агне Ширинскене пожаловалась в Комиссию по...
Премьер-министр Литвы остается на больничном (2)
В пятницу премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису...