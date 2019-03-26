Как отмечает сообщество, в перечне подразделений ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном военной прокуратурой Украины, 108-й десантно-штуромовий полк в настоящее время отсутствует.
Волонтеры InformNapalm также собрали доказательства того, что один из военнослужащих этого полка перешел на дальнейшую службу в МЧС РФ и участвовал в доставке "гумконвоя" из России на неподконтрольную Украине часть Луганской области.
"История 108-го ДШП - это история военных преступлений. В 1948 году году полк участвовал в боях против Лесных братьев - партизан, боровшихся против советской оккупации. В 1956 году - участие в операции "Вихрь" - подавление революции в Венгрии.
В 1968 году - подавление Пражской весны. Далее Афганистан, война в 2008 году против Грузии и 2014 г. - война против Украины", - подчеркивают волонтеры.
InformNapalm исследовала соцсети военных РФ, где они предоставили доказательства того, что в марте 2014-го находились на территории Крыма.
"Фотодоказательство участия 108-го ДШП в восторг Крыму опубликовал российский военный, который проходил срочную службу в этом полку. Кузьменко Денис Валерьевич, 08.12.1994 г. р., г. Краснодар, РФ", - говорится в расследовании.
Они отмечают, что нашли в сети фотографию, на которой Денис Кузьменко стоит возле дорожного указателя с адресом ближайшего медицинского учреждения - ул. 12 апреля, 1.
По этому адресу расположена Керченская городская больница № 2. Также на фото видно стенд с перечнем историко-культурных памятников Крыма.
Кроме этого, в своем альбоме в соцсети "ВКонтакте" Денис Кузьменко опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней.
"Еще один военнослужащий РФ из состава 108-го ДШП - Довженко Николай Александрович, 05.03.1995 г. р. Родился в г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, живет в г. Ростов-на Дону. Учился в Ростовском автодорожном колледже", - пишет InformNapalm.
Сообщается, что во время службы в 108-м ДШП он участвовал в операции захвата Крыма, награжден медалью.
В комментариях под одной из фотографий, сделанной в Симферополе, Николай Довженко пишет, что десантники РФ "катаются по митингам".
"После демобилизации Николай Довженко служит в МЧС. Принимал участие в так называемых "гуманитарных конвоях", которые врываются в Украину через неконтролируемые участки российско-украинской границы и поставляют на Донбасс российских солдат, оружие и технику под прикрытием гуманитарных грузов.
Хранит в фотоальбоме фото, сделанное на фоне дорожного знака Луганск", - подчеркивает сообщество.
Волонтеры предполагают, что Николай Довженко мог участвовать в боевых действиях на Донбассе.
Авторы расследования сообщают, что медали за оккупацию Крыма военным 108-го ДШП подписывал командир полка гвардии полковник Мурат Байкулов.
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