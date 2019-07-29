СМИ: В Туркменистане начали задерживать за разговоры о смерти президента

По данным издания, силовые структуры в столице республики Ашхабаде и в регионах были переведены на усиленный вариант несения службы по борьбе с ложными сообщениями о смерти или плохом здоровье главы государства.

За распространение «слухов, способствующих дестабилизации обстановки в стране» задержаны сотрудник лебапского отделения «Туркментелекома», работник водного хозяйства и сотрудница жилищно-коммунального хозяйства.

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Как сообщает Радио Азатлык, на фоне сообщений, а затем опровержений информации о смерти президента Туркменистана, в социальных медиа появились видеообращения представителей туркменской эстрады, призывающих не верить «ложным сообщениям» о «состоянии президента».

Напомним, 21 июля сайт «Говорит Москва» сообщил о смерти главы Туркменистана. Издание сослалось на информацию политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Тот в свою очередь сослался на источники в столице республики. Официального подтверждения эта информация не нашла. «Это абсолютная ложь, — сказал ТАСС представитель посольства Туркменистана в Москве. — Мы опровергаем эти сообщения». Позже и сам Рубаев опроверг информацию и извинился перед всеми, кого ввел в заблуждение.

25 июля президент Туркменистана впервые появился перед телекамерами после сообщений о своей смерти — Бердымухамедов с указкой в руках рассматривал представленные ему инфраструктурные проекты застройки Ашхабада. Накануне он также лично поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Гурбангулы Бердымухамедову 62 года. Он управляет страной с 14 февраля 2007 года — в общей сложности более 12 лет. Бердымухамедов дважды переизбирался на высший пост Туркменистана. В последний раз он победил на выборах в 2017 году, набрав 94,27% голосов избирателей. В связи с новыми поправками в конституции страны президентский срок длится семь лет вместо пяти установленных ранее.