Корабль, принадлежащий ВМФ России, прошел через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемые Турцией, и вошел в акваторию Средиземного моря, сообщают турецкие СМИ, в том числе агентство Dogan и местная газета Star.
© Reuters / Scanpix

По их данным, речь идет о большом десантном корабле (БДК) "Орск", входящем в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота.

Утверждается, что корабль идет в сирийский порт Тартус. Там расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. Oтмечается, что судно перевозит военную технику, в том числе бронетранспортеры БТР-80, грузовики "КамАЗ", бензовоз "Урал" и бронеавтомобиль "Тигр".

Это уже четвертый поход БДК "Орск" в Сирию в текущем году, отмечает ТАСС. Ранее в апреле в поход в Средиземноморье через черноморские проливы также проходили БДК "Минск" (5 апреля) и БДК "Николай Фильченков" (13 апреля). С начала года походы с грузами в Сирию совершали БДК "Азов", "Александр Отраковский", "Минск", "Николай Фильченков", "Орск" и транспортное судно "Кызыл-60".

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

Ранее российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус. Вывод кораблей был произведен в ожидании удара, нанесенного позднее США, Францией и Великобританией по Сирии.

NEWSru.com
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