Столкновения, по информации агентства, произошли в провинции Хама на северо-западе Сирии. Дату столкновения агентство не указывает.
Россия стремится превратить сирийскую армию в единую структуру с сильным военным руководством и делает ставку на командующего "Силами тигра" Сухеля аль-Хасана, говорилось в докладе стамбульского аналитического Центра исследований экономики и внешней политики. Он популярен среди военных и пользуется авторитетом среди офицеров-алавитов (алавизм — ответвление ислама, которого поддерживается семья Асада). Под руководством аль-Хасана были освобождены Алеппо и Восточная Гута. Против усиления влияния аль-Хасана выступают другие сирийские военачальники, в том числе и Махер Асад, указывали аналитики.
"Местные источники описывают конфликт как попытку снизить влияние Ирана в регионе", — говорится в сообщении Anadolu. Также агентство указывает, что во время столкновения было "много раненых и убитых". Их точное число оно не указывает.
О противоречиях между формированиями, пользующимися помощью Москвы и Тегерана, 25 января также писал немецкий журнал Der Spiegel. В распоряжении издания оказалась запись радиопереговоров, которая свидетельствовала о конфликте между "сирийскими подразделениями двух основных союзников Асада — России и Ирана". Он произошел вечером в субботу, 19 января. Победителем из того столкновения вышло формирование, которое тренировали российские специалисты, говорилось в статье. Точных данных о числе жертв нет — "ни одна из сторон не хочет афишировать битвы между союзниками", отмечал Der Spiegel. После стычки 19 января ситуация немного стабилизировалась, но стороны "продолжают время от времени стрелять друг в друга".
По данным немецкого журнала, и Москва, и Тегеран желают установить контроль над долиной Аль-Габ на северо-западе провинции Хама. Долина расположена между "родной провинцией клана Асадов" и Идлибом, последним оплотом противостоящих Асаду сил (глава МИДа Сергей Лавров в августе 2018 года называл Идлиб "последним крупным очагом террористов").
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