Телеканал CNN Turk со ссылкой на собственные источники сообщает, что иранская военная база располагается на горе Азан на юге Алеппо. После взрыва на место происшествия выдвинулось большое количество машин скорой помощи и спасательных бригад.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 иранских военнослужащих, многие получили ранения различной степени тяжести. Некоторые очевидцы заявили, что за мгновения до взрыва в небе над базой пролетели самолеты неизвестного происхождения. По другой версии, по объекту мог быть нанесен ракетный удар.

Как сообщалось, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция.

По официальным данным Пентагона, были поражены три объекта, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт.

В пресс-релизе, распространенном американскими военными, утверждалось, что благодаря атаке "химическая программа Сирии отброшена назад на годы". Нанесенные по объектам инфраструктуры удары были "точными, исчерпывающими и эффективными". Все цели были поражены, а сирийский режим получил "ясный и недвумысленный сигнал". Сам Трамп назвал операцию "безупречной".