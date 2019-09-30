Как утверждается, российские спецназовцы проводили разведку неких "ключевых объектов" и "критической инфраструктуры". При этом на материковой части Норвегии они действовали в гражданской одежде. Издание отмечает со ссылкой на некоего иностранного военного аналитика, что группа, проводившая спецоперации, "хорошо известна НАТО по событиям в Крыму".
Информация об операциях российского спецназа, говорится в публикации, получена от разведок союзных Норвегии стран; речь в том числе идет о фотографиях, сделанных американскими самолетами-разведчиками.
Издание связывает операции спецназа с учениями в Баренцевом море, в ходе которых российский Северный флот приблизился к Шпицбергену. Как указывает AldriMer, во время учений использовалась как минимум одна подлодка типа П-650, которая предназначена для скрытого размещения спецназа.
В российском посольстве в Норвегии назвали "фейком" информацию о действиях российского спецназа на Шпицбергене. "Не можем характеризовать ее иначе как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России. Не исключаем также, что данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с "российской угрозой" в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития вооруженных сил", - заявили в димписсии.
Учения Северного флота начались в середине сентября. В частности, 22-го числа в районе Земли Франца-Иосифа были проведены боевые стрельбы с участием противолодочного корабля "Вице-адмирал Кузнецов", десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога".
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