Североатлантический альянс отказался от предложения украинской стороны организовать встречу генсека НАТО Йенса Столтенберга с освобожденными из российского плена моряками.
Об этом сообщает DT.UA со ссылкой на собственные источники. По информации издания, против встречи выступила Франция. Париж не хотел раздражать Россию, поскольку это могло бы негативно повлиять на проведение переговоров в «нормандском формате».
Как сообщал УНИАН, в Постоянном представительстве Российской Федерации при ОБСЕ призвали Организацию Североатлантического договора отказаться от поставок оружия Украине, в частности, турецких ударных беспилотных летательных аппаратов.
Также в России возмутились проведением в Киеве заседания Североатлантического совета НАТО и Комиссии Украина - НАТО.
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