"По словам исследователей Центра женского здоровья Dexeus в Барселоне, замороженные сперматозоиды могут быть доставлены в космос, что "откроет возможность создания банка сперматозоидов за пределами Земли". Это может означать, что на смену мужчинам-космонавтам придут команды, состоящие только из женщин, которые смогут воспроизводить потомство, находясь в космосе. Однако требуется дальнейшая работа, чтобы полностью понять влияние космических условий и различных уровней гравитации, - говорится в статье. - Исследователи утверждают, что замороженные образцы, подвергающиеся воздействию условий микрогравитации, и те, что хранятся на земле, остаются здоровыми".

"Исследование было представлено на ежегодной встрече Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Вене в Австрии. Это произошло после того, как НАСА опубликовало статью, в которой утверждается, что однополые команды демонстрируют более высокую сплоченность, а женщины в большей степени готовы к сотрудничеству", - пишет Daily Mail.

По словам доктора Монтсеррат Боада из Dexeus, "некоторые исследования говорят о значительном снижении подвижности в образцах свежей человеческой спермы. Но ничего не сообщалось о возможном влиянии гравитационных различий на замороженные человеческие гаметы - в таком состоянии они могли бы транспортироваться с Земли в космос. Не лишено оснований начать думать о возможности воспроизводства за пределами Земли".

"Исследователи использовали сперму десяти здоровых доноров, подвергая некоторые образцы воздействию микрогравитации, запуская ее в небольшом спортивно-пилотажном самолете по крутой дуге. Затем образцы анализировали на концентрацию, подвижность и фрагментацию ДНК - тесты, которые выполняются при проверке фертильности. По данным исследования, никаких существенных различий между образцами, хранящимися на земле, и теми, которые подвергались воздействию микрогравитации, обнаружено не было", - отмечается в публикации.

"Отсутствие различий в характеристиках сперматозоидов между замороженными образцами, подвергшимися воздействию микрогравитации, и теми, которые содержатся в наземных условиях, открывает возможность безопасной транспортировки мужских гамет в космос и рассмотрения возможности создания банка сперматозоидов человека за пределами Земли", - указали исследователи.

"Однако они добавили, что это предварительное исследование, и им необходимо подтвердить свои выводы 'большим количеством образцов и подвергать сперму воздействию условий, аналогичных космическим, в течение более длительных периодов времени", - пишет издание.

"Лучшим вариантом для нас будет проведение эксперимента с использованием реального космического полета, но возможности очень ограничены", - говорит доктор Боада.