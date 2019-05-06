СМИ: в Газе вступил в силу режим прекращения огня

Рано утром в понедельник, 6 мая, поступила информация о том, что на переговорах о прекращении огня в секторе Газы, которые ведутся в Каире при посредничестве представителей египетских спецслужб и посланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова, а также при участии Катара, достигнут прогресс.
Gazos Ruožas
© AP / Scanpix

Как сообщает со ссылкой на собственные источники телеканал "Аль-Акса", который принадлежит находящейся у власти в секторе террористической группировке ХАМАС, сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня. Отмечается, что режим прекращения огня вступил в силу в 04:30.

Никаких официальных заявлений сторон конфликта, подтверждающих либо опровергающих данную информацию, сделано не было.

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Накануне вечером служба новостей канала "Кешет" сообщила со ссылкой на источники в среде западных дипломатов, что "приближается прекращение огня между Израилем и ХАМАСом". Аналогичное сообщение опубликовал "Кан 11".

Ранее глава исполкома ХАМАСа Исмаил Ханийя заявил, что существует возможность скорого прекращения огня. "Это полностью зависит от Израиля, и от его готовности прекратить агрессию", – заявил он.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что руководство "Исламского джихада" присоединилось к соглашению о прекращении огня с Израилем в Газе.

Вместе с тем пресс-секретарь "комитетов сопротивления" Абу Муджахид заявил: "Соглашение о прекращении огня будет соблюдаться при условии, что оккупация (Израиль) будет выполнять договоренности по снятии блокады сектора Газа".

Напомним, что вечером 5 мая начался Рамадан – месяц обязательного поста, когда мусульманам запрещено принимать пищу в светлое время суток. В этом году Рамадан продлится до 4 июня. Рамадан зачастую "не мешал" боевикам-исламистам не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах. Более того, иногда, например в Ираке, в этот период террористическая активность только возрастала.

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