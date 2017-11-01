Ранее Саипов уже попадал в поле зрения силовиков. По некоторым данным, он также мог иметь связь с выходцами из киргизского города Ош, откуда был родом петербургский террорист Акбаржон Джалилов. Об этом сообщил в Facebook представитель независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

СМИ сообщают, что за семь лет пребывания в США Саипов успел пожить в разных штатах. Сначала он работал водителем грузовика в частной фирме во Флориде, затем пытался начать собственный бизнес и зарегистрировал две фирмы - Sayf Motors Inc. и Bright Auto LLC. Первая была зарегистрирована в мае 2011 года, вторая - в августе 2013-го, сообщает издание Heavy. При этом при регистрации Sayf Motors Inc. Саипов использовал адрес семьи выходцев из Узбекистана, у которых останавливался на пару недель в 2010 году после приезда в США в ожидании грин-карты, отмечает Cincinnati.com.

Один из знакомых Саипова из числа мигрантов сообщил The New York Times, что тому "нравилось в США" и "он выглядел очень счастливым".

Позже Саипов переехал в Нью-Джерси и поселился в городе Патерсон. Там он работал водителем такси в Uber. В компании подтвердили, что Саипов прошел проверку биографических данных и работал водителем на протяжении шести месяцев. За это время он успел совершить более 1400 поездок, передает AP. После теракта в Нью-Йорке Саипова заблокировали в приложении. Сейчас Uber сотрудничает с ФБР и другими правоохранительными органами, чтобы помочь в расследовании преступления.

Также СМИ удалось установить данные о личной жизни Саипова. Так, известно, что он женат. Брак был зарегистрирован 12 апреля 2013 года в штате Огайо. Жену Саипова зовут Нозима Одилова. Она младше супруга примерно на шесть лет. Во время бракосочетания оба указали, что родились в Ташкенте.

Примечательно, что за время пребывания в США у Саипова не возникало серьезных проблем с законом. Несколько раз его штрафовали за нарушения, связанные с безопасностью дорожного движения. В частности, в 2016 году полиция обвинила его в том, что он вел грузовик, не оснащенный надежной системой тормозов. В апреле того же года Саипов не явился на суд по этому делу, после чего был выдан ордер на его арест. В ноябре Саипов признал себя виновным и уплатил штраф в размере 200 долларов, после чего конфликт был исчерпан.

Еще в одном случае Саипова обвиняли в том, что длина его грузовика превышает допустимые нормы. Тогда нарушитель также отделался штрафом, который уплатил по почте, передает Reuters.

В то же время газета The New York Times выяснила, что Саипов попадал в поле зрения американских силовиков. Источники издания пояснили, что стражи порядка наводили справки о нем в рамках некоего расследования. Однако было ли это связано с тем, что Саипов приходился родственником или знакомым какому-то подозрительному лицу, или силовиков интересовал он сам, неизвестно. В городе Патерсон по месту жительства Саипова уже прошли обыски.

Heavy сообщает, что журналистам удалось обнаружить аккаунт Саипова в Google Plus. Он был создан в 2012 году, у страницы имеется два фолловера. Кроме того, из данных аккаунта следует, что Саипов успел зачекиниться в двух заведениях в Бруклине: российском ресторане и еврейском кафе.

Днем 31 октября Саипов на белом пикапе выехал на велодорожку в центре Манхэттена и проехал по ней примерно 20 кварталов. Затем он вышел из грузовика и с криками "Аллах акбар!" открыл огонь из двух пистолетов. В результате теракта погибли восемь человек, 12 получили ранения. Преступник был ранен полицией и задержан. Официальный представитель МИД Узбекистана заявил, что ведомство проверяет информацию о гражданстве Саипова.

СМИ сообщили, что подозреваемый оставил записку с заявлением о проведении атаки от лица террористической организации "Исламское государство"*. В то же время пока прямых подтверждений связи теракта с ИГ* не найдено. Ответственность за атаку не взяла на себя ни одна группировка.