Бельгийская телерадиокомпания RTBF выяснила, что часть средств со счетов бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи исчезла после его смерти. Деньги были заморожены по решению Совета Безопасности ООН в 2011 году, чтобы никто ими не мог воспользоваться. Всего в четырех бельгийских банках (BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank) лежали более €14 млрд, пишет РБК.
Muamaras Gaddafi
© Reuters/Scanpix

Однако выяснилось, что решение СБ ООН не распространялось на начисляемые проценты. За восемь лет дивиденды составили от €3 млрд до €5 млрд. И как раз этих средств в банках нет.

Собеседники RTBF считают, что деньги могли пойти воюющим в Ливии группировкам, которые в числе прочего занимаются торговлей людьми и переправкой в Европу нелегальных мигрантов. Источник телеканала упомянул, что на Ближний Восток самолеты с оружием вылетали в том числе из бельгийского города Остенде.

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Депутаты бельгийского парламента сообщили телекомпании, что уже обращались с соответствующими запросами в правительство Бельгии, однако объяснений, куда делись деньги, так и не получили.

По данным собеседников RTBF, по факту пропажи сейчас ведется доследственная проверка. По мнению депутатов, в случае возбуждения дела и начала расследования одним из первых должен быть допрошен министр иностранных дел Дидье Рейндерс, который ранее возглавлял Министерство финансов. Предполагается, что именно он имел возможности вывести деньги из банков.

В феврале 2011 года в Ливии началась гражданская война. Попытки Каддафи подавить мятеж на востоке страны привели к введению санкций против его режима и началу военной операции, в которой приняли участие силы НАТО. В октябре 2011 года Каддафи был убит в городе Сирт.

РБК
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