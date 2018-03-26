Как передает РБК, телефоны Скрипалей невозможно было отследить с 9:15 утра 4 марта, когда они посетили кладбище в Солсбери, где похоронена жена Сергея Скрипаля и его сын, до 13:30 того же дня, сказал собеседник издания. Он отметил, что "самое убедительное объяснение" этому заключается в том, что аппараты экс-полковника ГРУ и его дочери были отключены на время некоей тайной встречи в духе "шпионского прошлого" Скрипаля. ​

В 13:30 они поставили автомобиль на парковку в Солсбери, посетили пивной бар, а после направились в ресторан. На скамейке в парке их обнаружили без сознания в 15:55 по местному времени. С того момента они находятся в коме в больнице в Солсбери, в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция проводит анализ данных с телефонов всех жителей Солсбери, чтобы получить маршруты, по которым они перемещались в этот день, и понять, кто появлялся в тех местах, которые посещали 4 марта Скрипали.

Официальный представитель Скотленд-Ярда отказался прокомментировать опубликованную The Sun информацию. "Мы не готовы предоставить комментарий, касающийся расследования", — отметила она, сообщает The Times.