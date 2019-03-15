СМИ узнали о подготовке Boeing к пикированию перед крушением в Эфиопии

Потерпевший крушение в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 готовился к пикированию незадолго до катастрофы, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
„Ethiopian Airlines“ lėktuvo nuolaužos Etiopijoje
© Reuters / Scanpix

Как передает РБК, по словам собеседника агентства, на месте крушения был найден винтовой домкрат — вспомогательное устройство при перестроениях высоты. Полученные данные указывают на то, что этот агрегат был настроен как при пикировании, рассказал источник.

Ранее о том, что проблемы у направлявшегося из Аддис-Абебы в Найроби самолета Ethiopian Airlines возникли сразу после вылета, поскольку он "рыскал вверх-вниз на сотни футов", писала газета The New York Times.

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По данным Bloomberg, в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) считают, что крушение Boeing 737 MAX 8 похоже на авиакатастрофу с таким же самолетом, произошедшую в октябре 2018 года в Индонезии. Тогда сообщалось, что система безопасности пыталась направить самолет в пикирование в результате неисправности.

Пилоты неоднократно жаловались на проблемы с автопилотом на данной модели, сообщил телеканал CNN со ссылкой на федеральную базу данных. По его данным, речь идет минимум о двух случаях, когда Boeing 737 MAX начинал кратковременное пикирование после включения автопилота.

Рейс авиакомпании Ethiopian Airlines перестал выходить на связь спустя шесть минут после вылета из аэропорта в Эфиопии. Позже стало известно, что он потерпел крушение и все находившиеся на борту 157 человек погибли. Среди них были три гражданина России. Авиакатастрофа в Индонезии произошла в октябре 2018-го, жертвами стали 189 человек.

По словам гендиректора Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариама, перед крушением пилоты сообщили диспетчерам, что у них возникли проблемы с системой управления.

После второй аварии полеты Boeing 737 MAX были запрещены во многих странах, включая Россию и США. Компания Boeing приостановила поставки лайнеров.

РБК
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