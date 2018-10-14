СМИ узнали о достижении Евросоюзом и Британией соглашения о Brexit

Переговорщики от Лондона и Брюсселя договорились о предварительных параметрах выхода Британии из Евросоюза, узнала Politico. Это первый шаг к тому, чтобы Британия избежала "жесткого" Brexit.
© Shutterstock

Лондон и Брюссель договорились об условиях сделки по Brexit, что обеспечит Британии безопасный выход из блока с переходным периодом для предотвращения экономических шоков. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на три источника.

Первые признаки того, что соглашение достигнуто, появились утром в воскресенье, 14 октября. Британский департамент по выходу из Евросоюза выпустил заявление о незапланированной поездке министра по Brexit Доминика Рааба в Брюссель.

Статьи по теме:
Эксперт: Чтобы выжить, маленьким странам Балтии нужны союзники  (279)
Власти Великобритании: у гастарбайтеров из ЕС не будет преимуществ после Brexit  (13)

"Несмотря на несколько больших проблем, которые необходимо решить, включая границу с Северной Ирландией, все согласились, что необходимы переговоры лицом к лицу в преддверии заседания Европейского совета", — заявил представитель департамента.

Одновременно на 18:30 воскресенья была назначена встреча 27 послов европейских государств (послы возглавляют делегации стран — участниц Евросоюза). Источники Politico утверждают, что на встрече послам представят параметры сделки по выходу Британии из блока.

Соглашение все еще находится на уровне переговоров, добавил один источник газеты. ​Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев. добавив, что "переговоры продолжаются".

Если предварительное соглашение между Брюсселем и Лондоном будет одобрено послами европейских государств, его отправят на рассмотрение для министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. Их заседание состоится во вторник, 16 октября.​ Затем, в среду, соглашение на полях заседания Евросовета обсудят лидеры стран, входящих в блок.

Один из источников Politico беспокоится о том, как соглашение будет принято в Лондоне. В частности, его может не поддержать Демократическая партия юнионистов, которая состоит в коалиции с Консервативной партией премьера Британии Терезы Мэй.​

РБК
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Мэй: переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit зашли в тупик (10)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй полагает,...

Литва поддержит Ирландию на переговорах Brexit по вопросу о границе (14)

Литва намерена поддержать Ирландию в вопросе о границе,...

В связи с Brexit Литва с партнёрами продвигает создание единого союза на рынке капитала (2)

Литва и семь скандинавских стран призывают...

Тереза Мэй утверждает, что предложила лучшую из возможных стратегий Brexit (1)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала одно...

В мире

Нидерландский генерал обвинил Россию в провокациях во время учений НАТО (2)

Российские военные корабли и самолеты пытаются...

Трамп заявил, что Путин "вероятно" причастен к отравлениям и убийствам (137)

Также президент США отметил, что "проявляет жесткость"...

СМИ узнали о достижении Евросоюзом и Британией соглашения о Brexit

Переговорщики от Лондона и Брюсселя договорились о...

В Турции грузовик с мигрантами упал с моста: 22 погибших

В Турции погибли 22 человека, в том числе несколько...

В Германии легкий самолет въехал в группу людей: трое погибших

Легкомоторный самолет Cessna при взлете врезался в...

TOP новостей

Vladimiras Putinas Policija tiria Skripalių apnuodijimo aplinkybes

Британский эксперт объяснил, почему отравление Скрипалей - "последняя капля", но не последняя история "В Латгалию Путин не пойдет, а диверсии возможны" (49)

Петербургская интернет-газета "Фонтанка.ру" назвала...

Расследование LRT. Чем обернулось обещание Сквернялиса не принимать на госслужбу своих (7)

Саулюс Сквернялис , когда Литовский союз крестьян и...

Перемены в рейтинге кандидатов в президенты: один выпал из первой тройки (12)

После того как кандидаты в президенты стали объявлять о...

Погода: по утрам будет холодно, но бабье лето уходить не спешит

В начале недели в Литве по-прежнему будут солнечные и...

Опрос: запрет магазинам работать по воскресеньям поддерживает только четверть жителей Литвы (39)

Большая часть жителей страны по воскресеньям посещает...