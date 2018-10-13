СМИ узнали, что убийство журналиста Хашогги записали его "умные" часы

Записи в памяти часов Apple Watch пропавшего без вести саудовского журналиста Джамаля Хашогги свидетельствуют о том, что его пытали и убили. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah в субботу, 13 октября, со ссылкой на источники в турецких спецслужбах. По их словам, Хашогги включил микрофон на "умных" часах перед тем, как зайти в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где он планировал получить необходимые документы для заключения брака.
Сотрудники саудовских спецслужб, которые, как предполагает Sabah, убили журналиста, заметили, что ведется запись, и удалили ее вместе с некоторыми другими данными, приложив к экрану палец Хашогги для разблокировки. Однако аудиозаписи были автоматически отправлены с Apple Watch на iPhone журналиста, который находился у его невесты, ожидавшей около саудовской дипмиссии.
Об исчезновении проживающего в США 59-летнего обозревателя The Washington Post стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле. Невеста Хашогги живет в Турции. Турецкая полиция рассматривает версию убийства, Эр-Рияд отвергает причастность к исчезновению журналиста.
Трамп пригрозил Эр-Рияду "серьезными последствиями"
В Турцию приехала делегация из Саудовской Аравии для проведения совместного расследования. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 13 октября призвал Эр-Рияд к сотрудничеству с целью выяснения обстоятельств исчезновения Хашогги, в частности, глава турецкого МИДа настаивает на предоставлении доступа в консульство. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS пригрозил Саудовской Аравии "серьезными последствиями" в том случае, если журналист действительно был убит спецслужбами этой страны.
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