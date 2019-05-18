Избранный президент Украины планирует подписать указ о роспуске парламента после инаугурации 20 мая. Свое решение он обосновывает наличием в Раде менее половины конституционного состава парламента, сообщает strana.ua.
Ukrainos Rada
© Itar-Tass / Scanpix

Украинские СМИ опубликовали проект указа избранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и объявлении досрочных парламентских выборов. Зеленский планирует подписать его сразу после официального вступления в должность главы государства 20 мая, сообщило в субботу, 18 мая, интернет-издание strana.ua со ссылкой на копию проекта, полученную от неназванных "источников в окружении" избранного президента.

Собеседники издания подчеркнули, что речь идет лишь о предварительном варианте, окончательный текст еще не утвержден, как и решение о роспуске Рады. "Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - сказал один из источников.

Обоснование роспуска Рады

В проекте указа констатируется, что президент Украины имеет право распустить Раду на том основании, что с 19 февраля 2016 года, после выхода из парламентской коалиции партий "Батькивщина" и "Самопомощь", в двух оставшихся фракциях ("Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте") числится менее 226 депутатов, то есть меньше половины конституционного состава парламента.

"Если в течение одного месяца в Верховной раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной рады Украины", - говорится в проекте указа.

Проект указа Зеленского датирован 20 мая. В документе предлагается назначить внеочередные парламентские выборы на 14 июля.

Deutsche Welle

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