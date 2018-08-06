Прибыв в ЦАР, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль планировали в течение двух недель расследовать деятельность российской охранной компании и собирать информацию об интересах России в области добычи алмазов, золота и урана. Все трое выехали из Банги, чтобы встретиться с представителем ООН в городе Бамбари, однако стали жертвами нападения из засады. Миротворцы ООН обнаружили тела журналистов с множественными пулевыми ранениями и брошенный автомобиль в 33 километрах к северу от Сибута, префектура Кемо.

Журналисты отправились в Африку по заданию Центра управления расследованиями, который финансируется бывшим нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским, и сосредоточились на деятельности частной военной компании "Группа Вагнера", связанной с Кремлем и ГРУ. Как полагают, "ЧВК Вагнера" начала действовать в ЦАР в январе, когда Россия стала поставлять в страну оружие, а также отправила пятерых военных и 170 гражданских инструкторов для обучения двух армейских батальонов.

Сам Ходорковский на своей странице в Facebook указал на то, что в России "власть слишком часто любит покрывать свои темные делишки ссылкой на "частных лиц". Он отметил, что в России наемничество регулируется неясными законами и может являться уголовным преступлением. Тем не менее самые могущественные люди государства "не стесняются говорить об одобрении этой практики, что делает ситуацию особенно опасной".

По данным авторов статьи, советником главы ЦАР по безопасности является россиянин, а в президентской охране не менее 40 русских. Контрактники из "ЧВК Вагнера" также действуют сразу в нескольких районах страны, однако местные правительственные чиновники предпочитают не афишировать русское присутствие в регионе. При этом Россия тайно вела дела не только с правительством, но и с боевиками, которые контролируют около 80% страны, а также доступ к ее золотым и алмазным ресурсам.

Отмечается также, что в городе Бамбари погибшие журналисты должны были встретиться с сотрудником ООН, у которого была "информация о ситуации с российскими военными инструкторами в ЦАР", сообщил Центр управления расследованиями в Facebook. Представитель ООН также должен был помочь со съемками на золотых приисках в Ндассиме. Месторождение золота сейчас охраняют российские наемники, которые занимаются транспортировкой оборудования из Банги на золотой прииск, над которым все еще сохраняется угроза со стороны боевиков.

"Но никто не верит в то, что интерес России благотворительный, и никто пока не сообщил ничего конкретного о сделках между Россией и ЦАР, которые лежат в основе заинтересованности Москвы. И, как показывает убийство трех журналистов, попытки узнать правду могут закончиться смертью", - заключают авторы публикации.

О неправдоподобности версии, согласно которой журналисты стали жертвами случайного разбойного нападения, пишет и швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Как отмечает автор статьи Кристиан Путч, против версии о разбойном нападении говорит тот факт, что автомобиль был найден "с многочисленными пробоинами", а значит, не должен был быть украден. Тот факт, что репортеры не пытались получить журналистскую аккредитацию и не зарегистрировались в российском посольстве в Банги, также свидетельствует в пользу того, что журналисты занимались "табуированной" темой. Тем не менее, если присутствие наемников из группы "Вагнер" подтвердится, ситуация потребует объяснений как со стороны России, так и со стороны ЦАР.