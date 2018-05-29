СМИ: Twitter принимает болгарских пользователей за российских ботов

Несколько болгарских пользователей опубликовали посты, в которых утверждают, что профили были заморожены - предположительно, из-за того, что болгарский язык, как и русский, использует кириллицу.
Хей, Туитър, кирилицата е азбуката на поне 12 държави, които не са Русия! Айде по-сериозно, а? @Twitter, that's not a bot message is in a language that's not Russian. Google speaks it, so go translate, okay? And no more shadow banning. https://t.co/nLU9JjA6JC
— Ilia Temelkov 🦄 (@soregashij) 22 мая 2018 г.
Bulgarian Twitter users are apparently getting suspended for talking about YouTube in Cyrillic. Because Russian trolls and bots use the same alphabet. Could Twitter be so sloppy and crude in its bot control measures? Absolutely.
Respond here if you know someone affected.
— Vlad Savov (@vladsavov) 20 мая 2018 г.
Ранее представитель Twitter Шон Эджетт, выступая в Сенате США в связи со стремлением ограничить кампанию по дезинформации, заявил, что социальная сеть не оценивает содержание твитов. По его словам, Twitter опирается на измеримые и объективные показатели (например, периодичность публикации и степень вовлеченности пользователей). Это позволяет идентифицировать ботов и бороться с ними.
По словам Эджетта, соцсеть может сделать вывод о том, что профиль связан с Россией, если он отвечает хотя бы одному из следующих критериев:
- Создан в России
- Зарегистрирован на российский номер или российским е-мейл
- Имя пользователя - кириллицей
- Твиты часто публикуются на русском языке
- Хотя бы один раз пользователь подключался через российский IP.
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