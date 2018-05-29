СМИ: Twitter принимает болгарских пользователей за российских ботов

Пользователи социальной сети Twitter из Болгарии обнаружили, что их профили замораживаются, а твиты скрываются из ленты. Предполагается, что алгоритм Twitter принимает их за российских ботов из-за того, что они пишут на кириллице, сообщает BBC.
© DELFI / Lukas Bartkus

Несколько болгарских пользователей опубликовали посты, в которых утверждают, что профили были заморожены - предположительно, из-за того, что болгарский язык, как и русский, использует кириллицу.

Ранее представитель Twitter Шон Эджетт, выступая в Сенате США в связи со стремлением ограничить кампанию по дезинформации, заявил, что социальная сеть не оценивает содержание твитов. По его словам, Twitter опирается на измеримые и объективные показатели (например, периодичность публикации и степень вовлеченности пользователей). Это позволяет идентифицировать ботов и бороться с ними.

По словам Эджетта, соцсеть может сделать вывод о том, что профиль связан с Россией, если он отвечает хотя бы одному из следующих критериев:

  • Создан в России
  • Зарегистрирован на российский номер или российским е-мейл
  • Имя пользователя - кириллицей
  • Твиты часто публикуются на русском языке
  • Хотя бы один раз пользователь подключался через российский IP.
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