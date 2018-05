СМИ: Twitter принимает болгарских пользователей за российских ботов

Несколько болгарских пользователей опубликовали посты, в которых утверждают, что профили были заморожены - предположительно, из-за того, что болгарский язык, как и русский, использует кириллицу.

Хей, Туитър, кирилицата е азбуката на поне 12 държави, които не са Русия! Айде по-сериозно, а? @Twitter , that's not a bot message is in a language that's not Russian . Google speaks it, so go translate, okay? And no more shadow banning. https://t.co/nLU9JjA6JC — Ilia Temelkov 🦄 (@soregashij) 22 мая 2018 г.

Bulgarian Twitter users are apparently getting suspended for talking about YouTube in Cyrillic. Because Russian trolls and bots use the same alphabet. Could Twitter be so sloppy and crude in its bot control measures? Absolutely.

Respond here if you know someone affected.

— Vlad Savov (@vladsavov) 20 мая 2018 г.