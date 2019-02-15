Трамп требовал от конгресса выделить на строительство стены $5,7 млрд, но получил отказ, из-за чего в стране произошел рекордный по продолжительности шатдаун. 14 февраля (по времени США) обе палаты конгресса одобрили бюджет Соединенных Штатов до конца финансового года. Однако он предусматривает всего $1,4 млрд на строительство стены.
При этом пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Трамп подпишет одновременно бюджет, о котором договорились партии в конгрессе, и объявит ЧП на границе.
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