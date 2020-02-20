По версии защиты, это предложение от Трампа передал Ассанжу бывший конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер, известный своей пророссийской позицией по многим вопросам, пишет Русская служба BBC. В среду на слушании в магистратском суде Вестминстера адвокат Ассанжа заявил, что в 2017 году Рорабахер, в тот момент еще действующий конгрессмен, посетил Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, где тот скрывался, и предложил ему помилование на условиях Трампа.

Адвокаты заявили, что у них есть свидетель, подтверждающий эти факты. Окружная судья Ванесса Барейтсер позволила заслушать в суде этого свидетеля, однако случится это не раньше мая, когда должно начаться изучение доказательств.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что президент не знает почти ничего о Дане Рорабахере, "кроме того, что он бывший конгрессмен", и никогда не обсуждал с ним эту или любую другую тему. Между тем накануне выборов 2018 года, которые Рорабахер проиграл, Трамп написал твит с похвалой конгрессмену, которого, по его словам, "все уважают".

В 2017 году газета Wall Street Journal писала, что Рорабахер связывался с Белым домом и предлагал помиловать Ассанжа, если тот представит "доказательства", что опубликованная Wikileaks переписка демократов была получена не от российских спецслужб. Ассанж всегда заявлял об отсутствии доказательств того, что переписка демократов попала к нему таким путем.

Позже сам Рорабахер заявил на своем сайте, что встречался с Ассанжем по собственной инициативе, а не по поручению Трампа. Он заявил, что действительно предложил похлопотать перед президентом о помиловании, если Ассанж раскроет источник, через который к нему попали письма. После этого, по словам экс-конгрессмена, он рассказал тогдашнему главе администрации Трампа Джону Келли о готовности Ассанжа к сотрудничеству, но никаких дальнейших контактов с Белым домом на эту тему не имел.

Рорабахер оставался членом Конгресса США до конца 2018 года. Он выступал за снятие санкций против России. В 2012 году, после поездки в Москву, агенты ФБР предупредили политика, что российская разведка могла пытаться его завербовать. Ассанжа же уличили в том, что он отказался публиковать разоблачительные документы о России.