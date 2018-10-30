"Да, чета Трампов была в нашем поле зрения", – заявил бывший шеф регионального отделения Службы государственной безопасности Чехословакии (StB) Властимил Данек чешской газете Respekt.

"Мы знали, что Трамп – влиятельный человек. Он не скрывал, что хочет однажды стать президентом. Мы хотели узнать о нем больше", – добавил он.

Ивана Трамп (Зельничкова) – бывшая лыжница и фотомодель, которая позднее занялась бизнесом. Она вышла замуж за Дональда Трампа в 1978 году и является матерью трех его детей: Дональда-младшего, Иванки и Эрика. Они развелись в 1992 году.

Трамп якобы начал думать о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 1986 году, когда ему было 40 лет, но отказался от этой идеи, посчитав, что он еще слишком молод для этого.

Заметка в досье гласит: "Выдвинув свою кандидатуру, он хочет стать исключением в американской истории. Он хочет претендовать на пост президента, будучи политически независимым человеком. Он не является членом ни Демократической, ни Республиканской партии, хотя обе партии пытаются привлечь его в свои ряды".

В заметке также говорится: "Хотя это кажется фантастикой, Дональд Трамп уверен, что он добьется успеха".

Эпоха социализма в Чехословакии завершилась в 1989 году "Бархатной революцией". Служба государственной безопасности тесно сотрудничала со спецслужбами Советского Союза, который распался в 1991 году.