Об операции сообщили СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве.
Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере": "Только что произошло что-то очень важное", не став уточнять подробности и пообещав утром в воскресенье выступить с важным заявлением.
Аль-Багдади не видели с тех пор, как в 2014 году он выступил в мечети иракского города Мосул, чтобы объявить самопровозглашенный "халифат" в Сирии и Ираке.
С тех пор неоднократно появлялись сообщения о том, что он ранен или убит.
В апреле 2019 года человек, похожий на Багдади, появился в пропагандистском видеоролике ИГ, а в сентябре ИГ выпустила аудиозапись, в которой предположительно звучит голос лидера группировки.
Как сообщил агентству Рейтер источник в сфере безопасности Ирака, источники в Сирии подтвердили иракской разведке информацию об убийстве аль-Багдади. По информации источников, Багдади был убит в сирийском Идлибе. Как пишет Newsweek со ссылкой на представителя американских военных, операцию провел американский спецназ.
Официального подтверждения сообщений пока нет.
Как сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека, в операции были задействованы вертолеты.
Военные США в Сирии
Две недели назад Трамп объявил о решении вывести американские войска с северо-востока Сирии. Сразу после этого Турция начала наступление на территории курдов, которые до последнего были союзниками США в борьбе с джихадистами из ИГ. Турция считает, что курды связаны с Рабочей партией Курдистана, которая уже более 30 лет ведет вооруженную борьбу за независимость и которую турки называют террористической.
17 октября Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня в турецкой операции, чтобы позволить курдам покинуть территорию боевых действий, после чего российский и турецкий президенты согласовали дальнейший план действий.
Решение Трампа вывести войска раскритиковали как демократы, так и республиканцы, а курды назвали шаг Трампа "ударом в спину". Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл в колонке в газете Washington Post назвал решение "стратегическим кошмаром".
Палата представителей США подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию, осуждающую решение Трампа о выводе американских военных из Сирии. Резолюцию поддержали как демократы, так и республиканцы.
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