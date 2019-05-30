Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо заместителя американского министра финансов Сигал Манделкер, которая курирует противодействие терроризму и финансовую разведку в Минфине США.

Согласно тексту письма, поступившего в распоряжение агентства, официальные лица, причастные к созданию INSTEX, будут исключены из финансовой системы США, если механизм вступит в силу.

8 мая 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX. Тегеран в последнее время все чаще критикует ЕС за задержку в переходе к практическому применению этого механизма.