Голландские следователи, военнослужащие и дипломаты, привлеченные к расследованию авиакатастрофы в Донбассе, подвергались прослушке в гостиничных номерах. За ними также следили при помощи шпионского программного обеспечения, установленного на электронных приборах.

По данным источников, шпионаж со стороны Украины, которая входит в международную команду следователей (JIT) и считается дружественной Нидерландам страной, является очень чувствительным вопросом. В то же время, отметили собеседники RTL Nieuws, слежка с российской стороны была более структурированной и обширной.

Поскольку слежка велась в обширных масштабах, всем отправляющимся на Украину рекомендовали быть осторожными, не пользоваться Wi-Fi и всегда отправлять информацию по специальным каналам. Правительственные чиновники на секретных брифингах объясняли риски и опасности, на которые должны обратить внимание члены голландской миссии. Риск прослушки был настолько велик, что всем участникам расследования рекомендовали вести конфиденциальные обсуждения только в посольстве в оборудованных для этих целей помещениях.

Предупреждения о шпионаже оказались оправданными. На Украине электронные устройства голландцев пытались сами подключиться к Wi-Fi. Также в отелях были обнаружены устройства для нелегального прослушивания. При проверке телефонов и планшетов при возвращении участников миссии домой нашли незаконное программное обеспечение. Все устройства были очищены от вредоносных программ, а некоторые уничтожены.

Исследователь по вопросам терроризма из Лейденского университета Джелл ван Буурен считает правдоподобными сообщения о том, что за нидерландской миссией следили со всех сторон. Его не удивляет участие в шпионаже и Украины, соратника Амстердама в расследовании крушения. По его словам, в мире разведки нет друзей, у большинства стран имеются лишь временные союзники. Интересы разных государств иногда совпадают, но порой и противоречат друг другу. Стремление быть в курсе происходящего неудивительно, особенно в такой политически чувствительной сфере, отметил он.

Возмущенные скандалом представители нидерландской оппозиции потребовали разъяснений от Украины в связи с утверждениями источников RTL Nieuws. "Важно, что это вышло на поверхность, Нидерланды должны заявить Украине: это невозможно. Мы на одной стороне, и нам не следует работать с секретной повесткой дня", — заявил депутат от "Зеленых левых" Брам ван Ойк.

Власти Нидерландов в ответ на запрос журналистов по поводу скандала дали понять, что знали о прослушке или по крайней мере предполагали ее возможность. В совместном комментарии прокуратуры, полиции, Министерства юстиции и безопасности, МВД, МИД и Министерства обороны Нидерландов говорится, что, "возможно, другие стороны хотели собрать разведданные" потому, что самолет разбился "в зоне конфликта, где играют роль большие геополитические интересы", сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что нидерландских сотрудников "постоянно предупреждали о возможности прослушивания". Журналистам неизвестно, обнаружились ли утечки какой-либо ценной информации в ходе подслушивания разговоров. Власти заверили, что сделали все для предотвращения шпионажа и похищения конфиденциальных сведений.

Пассажирский Boeing 777 рейса MH17 компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины. В результате погибли 298 человек. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (JIT), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В конце мая 2018 года JIT опубликовала промежуточный доклад. В нем говорилось, что зенитная ракетная установка "Бук", из которой запустили ракету, сбившую Boeing, могла быть завезена из России и принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. Москва обвинения отвергла.

Власти Австралии и Нидерландов заявили о намерении привлечь Россию к ответственности, чтобы обеспечить признание причастности российской стороны к трагедии и выплату компенсации родным погибших.